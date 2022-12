Der BVB ist an Kölns Nationalspieler Ellyes Skhiri dran

Borussia Dortmund wirft ein Auge auf Kölns Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri.

Der 27-jährige Defensivstratege stand in den letzten Tagen mit Tunesien an der WM in Katar im Einsatz, ist mit seiner Mannschaft aber nach der Gruppenphase ausgeschieden. Was Shkiri im Hinblick auf die kommende Saison sehr attraktiv macht, ist die Tatsache, da er aufgrund eines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben ist. Der BVB soll die Entwicklung des Spielgestalters sehr genau verfolgen und hofft, dass dieser seinen Vertrag in Köln nicht verlängert.

Laut Transferexperte Ekrem Kronur werfen neben Dormund auch Olympique Lyon, Stade Rennes und Benfica ein Auge auf Shkiri.

psc 1 Dezember, 2022 15:40