BVB verleiht Stürmer Ansgaf Knauff wohl an einen Ligakonkurrenten

Borussia Dortmund könnte seinen Jungstürmer Ansgar Knauff in Kürze temporär an einen Ligakonkurrenten abgeben.

Wie “Sky” berichtet, laufen intensive Gespräche über eine Leihe zu Eintracht Frankfurt. Das Eigengewächs des BVB soll bei den Hessen bis im Sommer mehr Spielpraxis erhalten als ihm in Dortmund winkt, wo er in dieser Saison häufig in der U23 in der 3. Liga zum Einsatz kam. Unklar ist, ob der Transfer auch eine Kaufoption enthält. Knauff ist noch bis 2023 an Dortmund gebunden.

psc 19 Januar, 2022 18:53