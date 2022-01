BVB-Lizenzspielerchef Kehl kündigt zeitnahe Haaland-Entscheidung an

Die Zukunft von Erling Haaland sorgt täglich für Schlagzeilen. In Dortmund sehnt man den Tag herbei, wo Klarheit herrscht. Sebastian Kehl kündigt nun eine baldige Entscheidung an.

Noch ist Haaland zwar bis 2024 an den BVB gebunden, dank einer Ausstiegsklausel kann der 21-jährige Norweger im Sommer aber für 75 bis 90 Mio. Euro vorzeitig gehen. Ob dies geschieht, ist weiterhin offen. Sebastian Kehl, bei Borussia Dortmund für den Lizenzbereich zuständig, liefert nun ein Update. Dabei spricht er in der Causa Haaland gegenüber Medienvertretern von eine zeitnahen Entscheidung an: “Wir werden uns mit Erling und seinem Team in den nächsten Wochen zusammensetzen und die Situation intensiv besprechen. Natürlich wäre es gut, wenn man eine Entscheidung nicht mehr ewig hinauszieht, weil das in allen Bereichen eine Konsequenz erfordert. Aber so weit sind wir im Moment noch nicht und freuen uns, dass er da ist. Er ist hochmotiviert mit uns die Ziele zu erreichen.”

Im Lager des BVB herrscht weiterhin Optimismus, was einen Verbleib des Topstürmers über diese Saison hinaus angeht. “Es gibt sicherlich noch ein paar Gründe, warum Erling auch bei Borussia Dortmund sehr, sehr gut aufgehoben ist und warum wir als Klub für ihn weiterhin eine sehr, sehr gute Option sein können”, führt Kehl aus.

Entgegenkommen könnte den Dortmunder das Interesse von Real Madrid an Haaland: Die Spanier würden den Torjäger wohl frühestens im Sommer 2023 verpflichten, was einen längeren Verbleib des Stürmers in Dortmund nahelegt.

psc 5 Januar, 2022 17:41