BVB muss bei Nico Schlotterbeck weiterhin Geduld haben

Borussia Dortmund muss sich mit der Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck weiterhin in Geduld üben.

Sportdirektor Sebastian Kehl ist diesbezüglich weiterhin optimistisch, weiss allerdings, dass sich der Abwehrspieler noch nicht final entschieden hat. "Wir hoffen, dass die Entscheidung positiv ausfällt. Jetzt ist es aber noch nicht so weit", wird Kehl von den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Der 25-Jährige soll in den Gesprächen mit dem BVB auf eine Ausstiegsklausel fordern und will offenbar zudem die sportliche Entwicklung abwarten. Dortmund kommt dem Leistungsträger entgegen und bietet diesem angeblich ab nächster Saison sogar die Kapitänsbinde an.

Schlotterbeck hat zweifellos auch ausserhalb des BVB einen Markt. Ligakrösus FC Bayern hat ihn ebenso auf dem Schirm wie mehrere ausländische Vereine. "Ich weiss, dass Nico sich eine Menge intensiver Gedanken darüber macht, dass er sehr stark an diesem Klub hängt, dass ihm dieser Klub sehr wichtig ist. Deswegen bin ich weiterhin optimistisch", führt Kehl aus. Das Ziel von Klubseite her ist klar: "Wir versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für Schlotti ein attraktives Umfeld bieten. Am Ende will er erfolgreich sein, auch um Titel spielen. Das wollen wir alle. Und wir werden auch versuchen, uns wirtschaftlich zu bewegen und alles möglich zu machen."

Peter Schneiter 26 November, 2025 17:32