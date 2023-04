Der BVB hat das Rennen um Ivan Fresneda gewonnen

Borussia Dortmund könnte in der kommenden Saison mit dem spanischen Aussenverteidiger Ivan Fresneda an den Start gehen.

Der 18-jährige Rechtsfuss, der zurzeit bei Real Valladolid unter Vertrag steht, wird den Verein im Sommer offenbar wechseln. Der BVB war gemeinsam mit Arsenal bereits im Winter am Youngster dran. Nun scheinen die Dortmunder laut «Mais Futebol» das Rennen um Fresneda für sich entschieden zu haben.

Angeblich klopfte Sporting bei den Beratern des Youngsters an. Dabei soll aber ziemlich klar durchgesickert sein, dass Fresneda in der kommenden Saison in der Bundesliga für den BVB auflaufen wird. Welche Ablöse die Dortmunder zahlen, ist noch klar. Der Abwehrspieler steht bei Real Valladolid bis 2025 unter Vertrag.

psc 6 April, 2023 16:01