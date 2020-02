BVB blickt für Sancho-Nachfolger nach Belgien

Borussia Dortmund schielt für die potentielle Nachfolge von Jadon Sancho nach Belgien: Emmanuel Dennis vom FC Brügge steht im Visier des Bundesliga-Klubs.

Der 22-jährige Nigerianer zählt bei seinem aktuellen Verein zu den absoluten Leistungsträgern und konnte in dieser Saison auch schon in der Champions League (2 Tore in 6 Spielen) für Furore sorgen. Seit September des vergangenen Jahres darf er sich auch Nationalspieler nennen. Laut “Het Laatste Nieuws” haben Scouts des BVB Emmanuel Dennis in den vergangenen Monaten mehrfach beobachtet.

Dem Youngster wird zugetraut in die Fussstapfen von Jadon Sancho zu treten. Der englische Offenvispieler könnte den Klub im nächsten Sommer für eine dreifache Millionenablöse verlassen.

Dennis steht in Brügge noch bis 2022 unter Vertrag. Angeblich fordert der belgische Spitzenklub eine Ablöse von mehr als 25 Mio. Euro. Auch Stade Rennes, OGC Nizza, Monaco, Sampdoria Genua und die Premier League-Klubs Newcastle United, FC Watford, Brighton & Hove Albion und Sheffield United sollen ein Auge auf ihn werfen.

psc 11 Februar, 2020 09:07