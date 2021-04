Der BVB hat Supertalent Terem Moffi fest im Blick

Borussia Dortmund könnte schon bald konkrete Schritte für eine Verpflichtung von Terem Moffi unternehmen.

Der 21-jährige Nigerianer stürmt erfolgreich für den FC Lorient in der Ligue 1. In 28 Ligaspielen sind ihm bereits 14 Treffer gelungen. Wie ein enger Vertrauter von Moffi gegenüber “Score Nigeria” berichtet, glaube der BVB fest an das Potential des Youngsters.

Im vergangenen Oktober wechselte dieser für 8 Mio. Euro Ablöse aus Belgien nach Frankreich. Vielleicht steht schon bald ein Wechsel in die Bundesliga an. Dem Linksfuss werde zugetraut zum nächsten Toptransfer des BVB zu avancieren.

psc 29 April, 2021 16:01