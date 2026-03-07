BVB-Überraschung um Julian Brandt deutet sich an

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 März, 2026 15:23
In einigen Wochen endet die Zusammenarbeit zwischen dem BVB und Julian Brandt. Nun scheint es hinsichtlich der gemeinsamen Zukunft zu einer Überraschung zu kommen.

Zuletzt sah es durchaus danach aus, als würde Julian Brandt bei Borussia Dortmund einen neuen Vertrag erhalten – sein aktueller läuft in wenigen Wochen aus. Nun scheint es zu einer überraschenden Kehrtwende gekommen zu sein.

Laut der «Bild» werden sich die Wege im Sommer sehr wahrscheinlich trennen. Dass Brandt mit acht Millionen Euro Gehalt zu den Topverdienern zählt und die Leistungen zuletzt nicht gerade überzeugend waren, soll in der höchsten Dortmunder Etage grosse Zweifel an einer gemeinsamen Zukunft aufkommen lassen.

Was in dem Fall dazukommt: Der 29-Jährige sei demnach offen für eine neue Herausforderung. Um den 48-fachen deutschen Nationalspieler hat es immer mal wieder Wechselgerüchte gegeben, eine konkrete Spur gab es bislang allerdings nicht zu verfolgen.

