BVB weiterhin zuversichtlich bei Schlotterbeck

Bei Borussia Dortmund verdichten sich die Anzeichen auf eine Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck. Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte sich zuletzt optimistisch und betonte das enge Verhältnis zum Innenverteidiger. Man stehe in einem offenen und vertrauensvollen Austausch über alle relevanten Themen, was die Gespräche erleichtere.

Auch auf Führungsebene wurden die Verhandlungen zuletzt intensiviert. Laut „Sky“ kam es am Montag zu einer weiteren Gesprächsrunde zwischen Geschäftsführer Lars Ricken, Kehl sowie Schlotterbecks Berater Björn Etzel. Demnach verlief das Treffen in einer positiven und konstruktiven Atmosphäre, wobei der Verein ermutigende Signale von Spielerseite erhalten haben soll.

Eine endgültige Einigung steht zwar noch aus, doch die Tendenz scheint klar: Schlotterbeck soll zunehmend zu einem Verbleib beim BVB tendieren. Offene Punkte betreffen vor allem die Gehaltsstruktur sowie mögliche Ausstiegsklauseln. Im Falle einer Verlängerung würde der Nationalspieler zu den Topverdienern im Dortmunder Kader aufsteigen.