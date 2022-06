Der Deal steht: Diese Summe zahlt der BVB für Sébastien Haller

Der Transfer von Torjäger Sébastien Haller von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund kann über die Bühne gehen. Die Klubs haben sich über die Ablösemodalitäten geeinigt.

Wie “Sky”-Reporter Sven Westerschulze twittert, wird der BVB 31 Mio. Euro in Richtung Niederlande überweisen. Weitere 4 Millionen Euro könnten später in Form von Boni nachfolgen. Haller erhält in Dortmund einen Vierjahresvertrag. Bereits am Donnerstag wird er für die medizinischen Tests in Deutschland erwartet.

Für den ivorischen Nationalspieler ist es eine Rückkehr nach Deutschland, lief er zwischen 2017 und 2019 doch bereits sehr erfolgreich für Eintracht Frankfurt auf. Er strebte in diesem Sommer nach dem Abgang seines Förderers Erik ten Hag bei Ajax explizit eine Rückkehr in eine Topliga an.

psc 22 Juni, 2022 09:31