Dortmund hat zwei Sancho-Nachfolger im Blick

Borussia Dortmund muss sich auf einen Abgang von Jadon Sancho vorbereiten: Im Sommer könnte der Jungstar einen Wechsel forcieren. Als potentielle Nachfolger haben die Klubverantwortlichen angeblich zwei Brasilianer im Blickfeld.

Sie heissen laut “Sport Bild” Everton (23, Gremio Porto Alegre) und Antony (19, FC Sao Paulo). Everton gehört bereits dem Kader der brasilianischen Nationalmannschaft an und kam in der Seleçao schon 14 Mal zum Einsatz. Sein Vertrag bei Gremio läuft bis Ende 2013.

Antony zählt zur brasilianischen U23-Auswahl und wird an den Olympischen Spielen in Tokyo teilnehmen. Beim FC Sao Paulo ist er bereits Leistungsträger, im vergangenen Jahr kam er in 32 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte vier Tore und sechs Assists.

Die BVB-Scouts beobachten das Duo sehr genau. Durch einen Sancho-Verkauf hätte Dortmund die Mittel die gewünschen Transfers zu tätigen.

psc 22 Januar, 2020 10:30