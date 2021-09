Fan-Ärger wegen neuem BVB-Trikot – Puma gibt Statement ab

Borussia Dortmund hat in der Champions League in dieser Woche ein neues Trikot präsentiert. Von Fanseite wurde das neue Leibchen heftig kritisiert. Ausrüster Puma reagiert nun.

Vorstandschef Björn Gulden höchstpersönlich sagt auf eine Anfrage der Agentur “dpa”: “Wir bedauern den Ärger der Fans und möchten uns bei ihnen entschuldigen.” Die Fans monierten am neuen Trikot, dass es vom Design her zu sehr vom Standardtrikot abweiche. Ausserdem enthält es kein klassisches Vereinswappen, was extrem negativ aufgenommen wurde.

Puma-Boss Gulden wehrt sich einerseits, kündigt aber auch Veränderungen an: “Die Kritik der Fans bezieht sich darauf, dass das BVB-Logo lediglich Ton in Ton mehrfach in das Material eingearbeitet sowie auf der Trikotbrust grösser eingeprägt, aber als Vereinswappen eben nicht klar erkennbar hervorgehoben ist. Wir haben uns das Feedback wirklich zu Herzen genommen und werden es bei zukünftigen Trikots – so wie auch schon in der Vergangenheit – berücksichtigen.”

psc 17 September, 2021 10:38