Gehen Arsenal und BVB leer aus? Wohl doch noch kein Fresneda-Deal im Winter

Wie «The Athletic» kürzlich erst berichtete, sind der FC Arsenal und Borussia Dortmund bereit, 15 Mio. Euro Ablöse für Iván Fresneda an Real Valladolid zu zahlen. Der Plan sieht vor, dass der Kauf sofort über die Bühne geht, der 18 Jahre alte Youngster aber noch bis Saisonende auf Leihbasis in Valladolid bleibt. Für den BVB passt dieses Szenario, nachdem in der vergangenen Woche Julian Ryerson verpflichtet wurde.

Doch nun gibt es wohl eine Wende: Denn der italienische Transferreporter Fabrizio Romano vermeldet den Verbleib von Fresneda bei Real Valladolid. Demnach wird er bis mindestens Sommer dort bleiben und erst im Anschluss einen Wechsel vornehmen. Zuvor wird es noch zu keiner finalen Einigung mit einem Verein kommen.

🚨 Understand Iván Fresneda will stay at Valladolid in January unless there are twists in the final hours.

Arsenal & Borussia Dormtund wanted Spanish talented RB but deal was never done, Fresneda now expected to stay and help Valladolid.

Next step: top club move in the summer. pic.twitter.com/kpn08KLUxr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023