Zwei junge Südamerikaner als Götze-Nachfolger zum BVB?

Borussia Dortmund wird seine Offensive angesichts des Abgangs von Mario Götze und möglicherweise auch Jadon Sancho verstärken. Im Fokus stehen unter anderem die beiden jungen Südamerikaner Nicolás de la Cruz (22) & Gerson (22).

Das Duo spielt derzeit in Argentinien bzw. in Brasilien. Der Uruguayer Nicolás de la Cruz läuft seit drei Jahren für River Plate auf und kommt dort im offensiven Mittelfeld oder auf der linken Seite zum Zug. Er spielte noch nie in Europa. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2021. Laut “TodoFichajes.com” bietet der BVB für ihn zurzeit 15 Mio. Euro.

Bereits Europaerfahrungen gesammelt hat Gerson, der ebenfalls im Fokus der Dortmunder steht. Der junge Brasilianer lief während drei Jahren in der Serie A, für die Fiorentina und die AS Rom auf, ehe er letzten Sommer in die Heimat zu Flamengo zurückgekehrt ist. Ob nun bald der Gang in die Bundesliga anstehen könnte, muss sich zeigen.

psc 5 Mai, 2020 12:05