Haaland droht offenbar Ausfall bis in den Dezember

Borussia Dortmund muss vorerst ohne seinen Top-Torjäger Erling Haaland auskommen. Laut Chefcoach Marco Rose wird der 21-Jährige “einige Wochen fehlen”. Doch scheint die Verletzung ein weniger schlimmer als bislang angenommen.

Am Hüftbeuger hat sich Erling Haaland verletzt, teilte Marco Rose am Freitag auf der obligatorischen Spieltagspressekonferenz vor der Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr) mit.

Nach Informationen von “Sport1” zog sich der norwegische Angreifer einen Muskelbündelriss zu. Dies würde demnach bedeuten, dass dem BVB ein Haaland-Ausfall bis in den Dezember hinein droht. Auch das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am 4. Dezember könnte somit ohne den 21 Jahre alten Stürmerstar stattfinden. Konkret festlegen und prognostizieren wie lange der Skandinavier ausfällt, wollte Rose am Freitag indes nicht. Er sei schliesslich “kein Arzt”, wie der Übungsleiter der Westfalen betonte.

adk 23 Oktober, 2021 10:48