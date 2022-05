Haaland über BVB-Abgang: “Es war nichts als eine Ehre”

Im Januar 2020 verpflichtete Borussia Dortmund Erling Haaland von RB Salzburg. Was folgten, waren 86 Tore und 23 Assists in 89 Pflichtspielen für die Westfalen. Klar, dass der Abschied deshalb am Samstag beim 2:1-Sieg gegen Hertha BSC herzlich ausfiel.

“Es war nichts als eine Ehre, dieses Shirt zu tragen. Beim BVB habe ich unvergessliche Momente verbracht, besondere Menschen getroffen, ganz zu schweigen von einer Fangemeinde, die immer unser zusätzlicher Mann auf dem Platz war. Die Gelbe Wand ist wirklich unglaublich. Ich werde nichts davon vergessen! Danke euch allen!”, schrieb der 21 Jahre alte Torjäger auf seinen Social-Media-Kanälen. Ab dem 1. Juli wird er offiziell Spieler von Manchester City sein – Borussia Dortmund aber weiterhin im Herzen tragen.

It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I've spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I'll never forget any of this! Thank you all! 🖤💛 pic.twitter.com/MegplT4y7B

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 14, 2022