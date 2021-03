Italo-Star Manuel Locatelli steht im Fokus des BVB

Borussia Dortmund wird seine Mittelfeldzentrale in diesem Sommer wohl umbauen. Vom bestehenden Trio Axel Witsel, Tom Delaney und Mohamed Dahoud, deren Verträge alle 2022 auslaufen, könnte zumindest einer gehen. Im Fokus steht dafür Manuel Locatelli als potentieller Neuzugang.

Der 23-Jährige schnürt seine Schuhe derzeit für Sassuolo. Laut “Sport Bild” steht der Defensivstratege, der in seiner Jugend für Atalanta und dann lange Zeit für Milan spielte, im Visier des BVB. Locatelli hat allerdings seinen Preis: Trotz Vertrag nur noch bis 2023 würde er in diesem Sommer wohl rund 35 Mio. Euro kosten. An der EM, wo ihm sogar ein Stammplatz winkt, könnte er seinen Marktwert noch einmal steigern. Ob der BVB angesichts der grossen finanziellen Herausforderungen mitmischen kann, ist offen.

