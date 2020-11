Jadon Sancho hinterlegt Wechsel-Wunsch in Dortmund

Jadon Sancho sass am Samstag beim 5:2-Sieg von Borussia Dortmund bei der Hertha während 90 Minuten auf der Bank. Die Wochen oder zumindest Monate des englischen Nationalspielers beim BVB könnten gezählt sein.

In dieser Saison kommt der 20-Jährige bei seinem Klub noch nicht so richtig in Fahrt. Ein Bankplatz wie am vergangenen Wochenende ist die Konsequenz der Formschwäche. Laut einem Bericht von “Todofichajes” hat Sancho beim Verein über seine Berater nun einen Wechsel-Wunsch hinterlegt. Zwar wolle der Angreifer einen Winterwechsel nicht um jeden Preis erzwingen, doch spätestens im kommenden Sommer soll es soweit sein. Eine Rückkehr in die englische Heimat könnte anstehen. Bekanntlich buhlt vor allem Manchester United intensiv um den Youngster. Auch andere Vereine könnten aktiv werden.

Möglich, dass in Dortmund bereits m Transferfenster vom Januar konkrete Angebote eingehen. Der Bundesligist soll für Sancho weiterhin eine dreistellige Millionensumme fordern.

psc 23 November, 2020 09:28