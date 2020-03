Transfer-Kandidat Jonathan David macht dem BVB Hoffnungen

Der kanadische Angreifer Jonathan David könnte tatsächlich bald in der Bundesliga auflaufen – am ehesten für den BVB

Der Berater des 20-jährigen Youngsters hat nun öffentlich bestätigt, dass die deutsche Topliga für den Jungstar ein konkretes Ziel ist. “Jonathan ist jetzt bereit für den nächsten Schritt. Er will in die Bundesliga”, sagt Nick Mavromaras den “Ruhr Nachrichten”. Derzeit spielt Jonathan David noch in Belgien für KAA Gent. Bis zum Zwangs-Unterbruch erzielte er in 40 Einsätzen in dieser Saison ganze 23 Treffer.

David ist vorderhand bis 2023 an Gent gebunden. Bereits im Januar hat sich eine Gelegenheit für einen Wechsel ergeben, der belgische Verein lehnte einen vorzeitigen Abgang damals aber noch ab und lehnte ein konkretes Angebot ab. Im Sommer könnte sich dies ändern. “Es gibt wenige bessere 20-Jährige in Europa. Er ist ein super Fussballer, ein Spieler für die besten fünf Klubs in Europa”, gibt sich Mavromaras begeistert.

psc 30 März, 2020 15:12