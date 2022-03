Leichte Entwarnung bei Erling Haaland nach Verletzungs-Schock

Erling Haaland hat sich am Dienstagabend beim 9:0-Sieg gegen Armenien bei seinem zweiten Treffer aufgrund eines rüden Einsteigens eines Gegenspielers am Sprunggelenk verletzt. Nun gibt es aber leichte Entwarnung.

Wie “Sky” berichtet, scheint die Blessur des Dortmunder Torjägers nicht allzu gravierend zu sein. Das norwegische Trainerteam wechselte Haaland gegen Armenien zur Pause an und berichtete von Blut am Knöchel. Eine schwerwiegende Bänderverletzung scheint aber nicht vorzuliegen. Abschliessend beurteilt wird dies aber erst in den kommenden zwei Tagen in Dortmund.

Mit dem BVB steht für den Norweger am Samstagabend das Topspiel gegen RB Leipzig an.

psc 30 März, 2022 14:20