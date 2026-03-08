Manchester City sieht in Felix Nmecha eine B-Lösung

Mittelfeldspieler Felix Nmecha von Borussia Dortmund rückt zunehmend in den Fokus mehrerer englischer Topvereine. Laut einem Bericht von «Football Insider» könnte Manchester City versuchen, den 23-Jährigen zurückzuholen, falls sich ein Transfer von Elliot Anderson nicht realisieren lässt.

Auch auf der anderen Seite von Manchester wird die Situation genau beobachtet. Der deutsche Journalist Christian Falk geht davon aus, dass sowohl Manchester City als auch Manchester United im Zuge ihrer Planungen für das Mittelfeld um Nmecha konkurrieren könnten. In ganz Europa wächst das Interesse an dem Spieler, dessen langfristige Zukunft beim BVB derzeit als offen gilt.

Nach Informationen von «Sky Sports» beobachten die Verantwortlichen von Manchester City die Entwicklung des Mittelfeldspielers bereits seit einiger Zeit. Nmecha selbst soll einem Wechsel in die Premier League grundsätzlich offen gegenüberstehen und hätte demnach Interesse daran, künftig in Englands höchster Spielklasse zu spielen.

Konkrete Angebote liegen bislang jedoch nicht vor. Parallel dazu arbeitet Borussia Dortmund daran, den Spieler langfristig zu halten. Der Klub befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung, die auch verbesserte finanzielle Konditionen beinhalten könnte. Sollte es dennoch zu einem Transfer kommen, wäre dafür wohl ein entsprechend lukratives Angebot notwendig.