Ein Mann aus der 2. Bundesliga könnte beim BVB die Kehl-Nachfolge antreten

Borussia Dortmund blickt bei seiner Suche nach einem neuen Sportdirektor und Nachfolger von Sebastian Kehl auch in die 2. Bundesliga. Nils-Ole Book ist ein Thema.

Der 40-jährige Deutsche arbeitet seit 2017 für den SV Elversberg und hat dort einen steilen Aufstieg hingelegt. Zunächst begann er als Scout, später wurde er zum Sportdirektor und seit 2023 zum Sportvorstand befördert. Unter anderem wurden in Elversberg einst Spieler wie Nick Woltemade (Newcastle United) oder Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) entdeckt und ausgebildet.

Wie der «kicker» und «Sky» übereinstimmend berichten, ist Book beim BVB ein heisser Kandidat. Im Gegensatz offenbar zu Markus Krösche von Eintracht Frankfurt, der entgegen anderslautender Spekulationen laut «WAZ» und «Ruhr Nachrichten» kein Anwärter ist.

Dortmund hatte am Sonntag überraschenderweise die sofortige Trennung von Kehl erklärt. Über die Nachfolge wurde noch nicht informiert und befunden.