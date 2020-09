Marco Reus feiert beim BVB ein Traum-Comeback

Besser hätte es für Borussia Dortmunds Captain Marco Reus beim Comeback kaum laufen können.

Der 31-Jährige stand nach langwierigen Verletzungsproblemen beim 2:1-Testspielsieg gegen Sparta Rotterdam am Montag erstmals seit sieben Monaten wieder auf dem Platz. Und Reus spielte als wäre er nie weggewesen: Der Angreifer war in der Offensive des BVB der grosse Antreiber und erzielte in der 63. Minute prompt auch das zwischenzeitliche 1:0.

Nach 70 Minuten durfte er den erfolgreichen Arbeitstag beenden und wurde von Trainer Lucien Favre ausgewechselt. Reus scheint für den Saisonstart bereit.

Reus’ Tor im Video:

psc 7 September, 2020 19:03