Marco Rose äussert sich über heftige Kritik an BVB-Wechsel

Marco Rose ist bei den Fans von Borussia Mönchengladbach wegen seines Wechsels zum BVB in Ungnade gefallen und muss heftige Kritik einstecken. Aus seiner Sicht ist dies überzogen.

Den Unmut der Fohlen-Fans kann er zwar bis zu einem gewissen Grad verstehen, wie der 44-Jährige im Gespräch mit “DAZN” sagt, allerdings müsse man seine Entscheidung letztlich respektieren. Rose bestätigt, dass er heftige (negative) Reaktionen aus dem Gladbach-Lager erfahren hat: “Die Wucht ist nicht ohne, das gebe ich zu. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir hier in den vergangenen eineinhalb Jahren eine Menge bewegt haben und viele Leute das Gefühl haben, dass wir eigentlich noch nicht am Ende sind. Das ist tatsächlich so.”

Weiter führt er aus: “Und trotzdem habe ich eine persönliche Entscheidung getroffen. Das muss auch erlaubt sein, denke ich.”

Dass er mit seiner Entscheidung bei Gladbach-Supportern nicht auf Gegenliebe stosse, war sich Rose bewusst. Nun gehe es darum, dass er “mit den Jungs in die Erfolgsspur” zurückkomme.

In der Bundesliga ist Gladbach inzwischen seit vier Spielen ohne Sieg. Am Mittwochabend steht in der Champions League das Hinspiel des Achtelfinals gegen Manchester City an.

psc 23 Februar, 2021 15:18