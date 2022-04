Marco Rose übernimmt Verantwortung für schwierige Situation beim BVB

Trainer Marco Rose scheut sich nicht die Verantwortung für die derzeit eher ungemütliche Situation bei Borussia Dortmund zu übernehmen.

Die Saison läuft beim BVB nicht nach Wunsch: In der Bundesliga steht das Team zwar noch ziemlich souverän auf Rang 2, sowohl in der Champions League wie auch im DFB-Pokal und kürzlich in der Europa League gab es aber ein sang- und klangloses Ausscheiden. Als letzter Eindruck bleibt zudem ein kraftloser Auftritt bei der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig im Signal Iduna Park hängen. “Es passieren in dieser Saison immer wieder Dinge, wie wir grundsätzlich vermeiden sollten: Für die Ansprüche die wir haben, machen wir zu viele leichte Fehler die zu einfachen Toren für den Gegner führen”, sagt Rose auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart und fügt an: “Ich bin verantwortlich dafür, die Dinge zu verbessern und auf den Weg zu bringen. Wenn wir das nicht konstant hinbekommen, ist klar, dass ich auch dafür die Verantwortung trage.”

Bei aller Selbstkritik nimmt Rose auch die (erfahrenen) Profis in die Pflicht: “Wir haben genug Nationalspieler, die das Heft des Handels in die Hand nehmen können. Wenn man gestern das Spiel zwischen Villarreal und Bayern gesehen hat, was da für ein Tempo war, da sehen wir uns.” Die Konstanz zu finden, sei die grosse Aufgabe, vor der der Klub und sein Team stehe.

