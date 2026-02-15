Nächster Topklub aus England beobachtet BVB-Star

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 10:52
Der Transfermarkt richtet den Blick zunehmend auf Julian Ryerson. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass mehrere europäische Spitzenvereine die Entwicklung des vielseitigen Defensivspielers genau verfolgen. Nun kommt mit dem FC Arsenal ein weiteres Team dazu.

Ryerson hat sich mit konstanten Leistungen ins internationale Schaufenster gespielt und gilt als interessanter Kandidat für den nächsten Karriereschritt. Unterstützt wird dieses Bild durch eine Einschätzung des Analyseunternehmens SciSports. Den Daten zufolge bringt Ryerson das Profil mit, um sich bei einem absoluten Topklub durchzusetzen.

Als besonders passend wird dabei ein Wechsel zu Juventus Turin eingestuft. Dahinter folgen weitere namhafte Adressen wie der FC Barcelona, Aston Villa und der Arsenal FC. Vertraglich ist Ryerson noch langfristig gebunden. Sein Kontrakt bei Borussia Dortmund läuft bis Juni 2028, was dem Bundesligisten eine starke Verhandlungsposition verschafft.

