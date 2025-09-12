Nuri Sahin ist sich mit einem neuen Klub einig

Der frühere Dortmunder Coach Nuri Sahin steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Türkei.

Wie "Sözcu" berichtet, hat sich der 37-Jährige mit Basaksehir auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Am kommenden Montag soll das Engagement von Sahin offiziell bekanntgegeben werden.

Der Ex-Profi würde beim Klub aus Istanbul die Nachfolge von Cagdas Atan treten, von dem man sich am vergangenen Montag nach zwei Jahren getrennt hat.

Sahin coachte nach dem Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2021 bereits in der Türkei. Damals trainierte er Antalyaspor. Zuletzt erhielt er bei seinem langjährigen Klub Borussia Dortmund eine Chance, musste dort nach nur knapp sieben Monaten im Januar dieses Jahres aber bereits wieder gehen.

psc 12 September, 2025 10:32