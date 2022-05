Perfekt: Der BVB nimmt das niederländische Talent Jayden Braaf an Bord

Borussia Dortmund gelingt ein weiterer Transfer-Coup: Von Manchester City stösst das niederländische Sturmtalent Jayden Braaf zum Bundesligisten.

Der 19-Jährige musste zuletzt wegen Kniebeschwerden unten durch und verpasste die vergangene Saison. Die Verletzung hat er inzwischen überwunden. Dortmund stattet Braaf mit einem Vertrag bis 2025 aus und ist guten Mutes, sich das nächste grosse Talent geangelt zu haben.

“Jayden, dessen Entwicklung wir schon seit Jahren intensiv beobachten, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit seinem Tempo und Talent ein Unterschiedsspieler sein kann. Nach über einem Jahr Verletzungspause wird er jetzt aber sicher Zeit benötigen, um zu alter Stärke zurückzufinden und sich im Herrenfussball voll zu etablieren. Diese Zeit wollen wir ihm geben und ihn behutsam heranführen. Wenn Jayden die vor ihm liegende Phase meistert und klar bleibt, haben wir in ihm ein grosses Talent an Bord”, sagt der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Am Youngster war angeblich auch Bayer Leverkusen dran. Das Rennen macht nun aber Dortmund. Braaf sammelte in der Vergangenheit auch schon Erfahrungen in der Serie A. Im vergangenen Jahr war er für die Rückrunde an Udinese ausgeliehen.

psc 27 Mai, 2022 14:08