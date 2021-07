PSV Eindhoven stellt Donyell Malen für Verhandlungen mit BVB frei

Der Wechsel des niederländischen Stürmers Donyell Malen zu Borussia Dortmund scheint sich auf der Zielgeraden zu befinden.

Die PSV Eindhoven hat den 22-Jährigen nun für Vertragsverhandlungen mit einem anderen Klub freigestellt. Medienberichten zufolge sind sich die Klubs über die Ablöse so gut wie einig: Der BVB bot bislang 25 Mio. Euro, Eindhoven soll 30 Mio. Euro fordern. Möglicherweise hat man sich inzwischen irgendwo in der Mitte getroffen. Mit Malen soll Dortmund sogar schon seit einigen Tagen einig sein. Gut möglich, dass der niederländische Nationalspieler schon in Kürze für die Medizintests nach Deutschland reist und den Transfer finalisiert.

psc 15 Juli, 2021 17:33