Rose mit Schiri-Frust: “Erwarte, dass die Dinge anständig geregelt werden”

Borussia Dortmund hat es verpasst, die Meisterschaft zu holen. Trainer Marco Rose zeigte sich deshalb enttäuscht.

Der FC Bayern machte am Samstag in der Bundesliga mit einem 3:1 ausgerechnet gegen Borussia Dortmund die Meisterschaft vorzeitig klar. Marco Rose regte sich danach vor allem darüber auf, dass dem BVB in der 60. Minute ein Elfmeter verwehrt wurde: Benjamin Pavard brachte Jude Bellingham im Strafraum zu Fall.

Rose bei “Sky”: “Wir hätten einen Elfmeter kriegen müssen. Ich stehe 50 Meter weg. Es gibt ein paar Leute, die sich das angucken können. Das ist ja nichts Neues für uns.” Der BVB-Trainer weiter: “Was soll ich sagen? Es ist ein absolutes Spitzenspiel. Es geht um eine Menge. Dann erwarte ich, dass die Dinge anständig geregelt werden. Und wenn das heute nicht der Fall war, ärgere ich mich. Was willst du von mir hören? Ich kann auch einen Purzelbaum machen.”

Thorsten Kinhöfer, Schiedsrichter-Experte für “BILD am SONNTAG”: “Für mich ist es ein Strafstoss. Solche Fehler dürfen mit Video-Assistenten nicht passieren.”

adk 24 April, 2022 10:58