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Klubbosse sehr aufgeschlossen

Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB wird immer konkreter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 11:24
Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB wird immer konkreter

Bei Borussia Dortmund wächst der Gedanke, Jadon Sancho im Sommer ein drittes Mal zum Verein zu holen.

Der englische Fussballprofi steht vor einer ungewissen Zukunft. Zurzeit ist er von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen. Beide Vereine planen allerdings nicht mehr mit ihm. Sancho wird im Sommer auf dem Transfermarkt landen. Laut «Sport Bild» können sich die BVB-Verantwortlichen immer mehr mit der Idee anfreunden, den 25-jährigen Offensivspieler im Sommer zu verpflichten. Bereits zwischen 2017 und 2021 sowie noch einmal auf Leihbasis in der Rückrunde der Saison 2023/24 lief Sancho für den Bundesliga-Klub auf. Im Sommer ginge es nun um einen fixen und ablösefreien Wechsel.

Sportdirektor Sebastian Kehl sei schon immer ein Befürworter eines solchen Deals gewesen. Auch Geschäftsführer Lars Ricken scheint nun immer aufgeschlossener. Dasselbe gilt für Trainer Niko Kovac, der Sancho letztlich einsetzen müsste. Angeblich würde der Kroate für den Spielgestalter sogar sein System anpassen.

Mit Sancho sollen die Dortmunder noch nicht direkt im Austausch stehen, mit dem Umfeld des Engländers hingegen schon. Dieser müsste für eine Bundesliga-Rückkehr wohl eine drastische Lohnkürzung von 15 auf rund 7 Mio. Euro hinnehmen. Tatsächlich könnte er dazu aber bereit sein. Beim BVB spielte er bislang am erfolgreichsten. Im Umfeld fühlte er sich sehr wohl.

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