Showdown-Treffen zwischen Nico Schlotterbeck und dem BVB

Bezüglich der Zukunft oder Nicht-Zukunft von Nico Schlotterbeck im Trikot von Borussia Dortmund fällt demnächst eine Entscheidung.

Die beiden Parteien werden sich laut «Sport Bild» bis Mitte März für einen wohl finalen Austausch hinsichtlich der möglichen Vertragsverlängerung treffen. Schlotterbeck muss dann entscheiden, ob er seinen bis 2027 gültigen Kontrakt beim BVB verlängert oder im Sommer einen Wechsel plant.

Ein ablösefreier Abgang des Nationalspielers soll aus Klubsicht auf jeden Fall verhindert werden. Primäres Ziel der Führungsriege des Bundesligisten ist der Verbleib des 26-Jährigen. Davon soll dieser nicht nur finanziell, sondern vor allem auch emotional überzeugt werden.

Schlotterbeck ist ambitioniert und hat schon mehrfach betont, dass er Titel gewinnen will. Die Frage lautet nun, ob er Dortmund in den kommenden Jahren dazu als fähig erachtet.

Für ihn könnten sich alternativ Wege zu Topklubs wie Real Madrid oder Liverpool öffnen. Der Ex-Freiburger stiess im Sommer 2022 für 20 Mio. Euro Ablöse nach Dortmund.