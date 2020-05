Simakan sagt BVB und RB ab

Talente aus dem Nachbarland Frankreich haben seit geraumer Zeit Hochkonjunktur in der Bundesliga. Mohamed Simakan erteilt Borussia Dortmund und RB Leipzig jedoch eine Absage.

Mohamed Simakan signalisiert kein Interesse daran, seinen Ausbildungsklub Racing Strassburg in diesem Sommer zu verlassen. “Meine Saison war sehr gut. Diesen Schwung müssen wir in der kommenden Saison beibehalten. Ich hoffe meine Karriere in Strassburg fortsetzen zu können”, sagte der Youngster bei “Telefoot”.

Vor gut einem Monat hatte der TV-Sender “Sky” vermeldet, dass sich Borussia Dortmund und RB Leipzig für den 20 Jahre alten Zentralverteidiger interessieren. Der BVB soll sein Interesse beim Spieler deponiert haben, RB habe bereits erste Gespräche geführt, hiess es.

Simakan gehörte in der inzwischen abgebrochenen Saison zum unumstrittenen Stammspielerkreis in Strassburg und stand 17-mal in der Anfangsformation. Durchaus ein beeindruckender Wert, schliesslich spielt Simakan seine erste Profisaison.

