Überraschendes Premier League-Gerücht um BVB-Verteidiger Waldemar Anton

Waldemar Anton gilt bislang eigentlich als Stabilitätsfaktor in der Abwehr von Borussia Dortmund. Der 29-Jährige könnte im Sommer allerdings auch Teil des grossen Umbruchs beim BVB werden.

In seinem Fall würde dies heissen, dass er den Verein verlässt. Tatsächlich gibt es für Anton Optionen: Premier Ligist Aston Villa interessiert sich laut «Sportsboom» sehr für die Dienste des Innenverteidigers. Auch die Londoner Klubs Tottenham und West Ham United, die sich zurzeit beide im Abstiegskampf befinden, sind demnach im Rennen um den deutschen Nationalspieler. Voraussetzung wäre natürlich der Klassenerhalt. Auch ManUtd und Chelsea sollen die Situation beobachten.

Dortmund zahlte für die Dienste des Innenverteidigers im Sommer 2022 rund 22 Mio. Euro an den VfB Stuttgart. Nun soll die Schmerzgrenze bei 35 bis 40 Mio. Euro. Der aktuelle Vertrag läuft bis 2028. Die Dortmunder Bosse und auch Trainer Niko Kovac schätzen insbesondere auch die Führungsqualitäten von Anton. Sollte Nico Schlotterbeck keine Vertragsverlängerung unterzeichnen und den Verein nach dieser Saison verlassen, wäre es wohl nahezu ausgeschlossen, dass auch er noch geht.

Rein finanziell könnte sich dieser bei einem Wechsel auf die Insel durchaus verbessern: Es würden ihm bis zu 10 Mio. Euro Jahressalär winken.