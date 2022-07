Überraschung: David Raum wechselt nach Leipzig statt Dortmund

Der deutsche Nationalspieler David Raum vollzieht in diesem Sommer einen Transfer: Die Dienste am 24-jährigen Linksverteidiger sichert sich aber nicht etwa wie seit Monaten spekuliert Borussia Dortmund, sondern RB Leipzig.

Transferexperte Fabrizio Romano berichtete am Donnerstagabend zunächst darüber. Deutsche Journalisten bestätigen die Meldung. Demnach wird sich RB die Dienste an David Raum für 35 Mio. Euro Ablöse sichern. Der Hoffenheimer unterschreibt bei seinem neuen Verein Einen Vertrag bis 2026. Der Deal soll in Kürze abgeschlossen werden.

Raum ist einer der Shooting Stars der vergangenen Saison und hat sich inzwischen auch einen Fixplatz im DFB-Team gesichert.

psc 22 Juli, 2022 10:25