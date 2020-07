Deshalb verzögert sich der Transfer von Jude Bellingham

Eigentlich scheint zwischen Borussia Dortmund, Birmingham City und Jude Bellingham alles klar: Der englische Jungprofi soll für 25 Mio. Euro zum Bundesliga-Klub wechseln. Dennoch verzögert sich der Deal noch. Dies hat einen guten Grund.

Und dieser liegt nach Angaben des “Sky” bei den derzeit auf der Insel gültigen Quarantäne-Bestimmungen: Würde Jude Bellingham eine Reise nach Dortmund antreten und dort den vor dem Transfer obligatorischen Medizincheck durchführen, müsste er nach der Rückkehr nach England aufgrund der derzeit gültigen Bestimmungen in eine 14-tägige Quarantäne. Dies wollen er und vor allem sein aktueller Klub Birmingham City, der noch im Ligabetrieb steckt, aber verhindern. Am 10. Juli wird diese Bestimmung gelockert. Es wurde nicht erstaunen, wenn Bellingham kurz danach seinen bis 2025 gültigen Kontrakt in Dortmund unterschreibt und der Transfer dann offiziell bestätigt wird.

psc 7 Juli, 2020 11:46