Weitere BVB-Transfers könnten noch anstehen

Der Zuzug von Julian Ryerson (von Union Berlin) bleibt bei Borussia Dortmund möglicherweise nicht die einzige Kaderveränderung in dieser Transferperiode. Sportdirektor Sebastian Kehl deutet weitere Transfers an.

Nach dem turbulenten 4:3-Sieg gegen Augsburg sagt der BVB-Verantwortliche auf die Frage, ob Ryerson der einzige Wintertransfers der Dortmund bleibt, bei «DAZN»: «Das würde ich so noch nicht unterschreiben wollen, weil ich auch noch nicht ganz genau weiss, was noch passiert.» Wahrscheinlich wird aber eher noch etwas auf der Seite der Abgänge gehen. Kehl sagt weiter: «Vielleicht tut sich auf der Abgabenseite noch was. Aber ein paar Tage haben wir ja noch Zeit.»

Insbesondere Nico Schulz hat im Verein im Grunde keine Zukunft mehr und dürfte trotz Vertrag bis 2024 per sofort gehen.

psc 23 Januar, 2023 09:14