Aussiegsklausel

Wichtiges Detail beim neuen Nmecha-Vertrag ging zunächst unter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 09:16
Borussia Dortmund wird für die Vertragsverlängerung von Mittelfeldspieler Felix Nmecha durchaus gefeiert. Ein wichtiges Detail kam allerdings erst mit etwas Verspätung zum Vorschein.

Der 25-jährige Spielmacher hat sich für die kommenden vier Jahre bis 2030 an den BVB gebunden. Ob er allerdings auch tatsächlich so lange für den Bundesligisten auflaufen wird, ist unklar. Nmecha kann den Klub dank dem Einbau einer Ausstiegsklausel nämlich vorzeitig verlassen.

Gemäss «Bild» ist ein Abgang des Spielmachers im Sommer 2027 für 80 Mio. Euro möglich. Ein Jahr später sinkt der notwendige Betrag auf 70 Millionen.

Nmecha hat auch von einer enormen Gehaltserhöhung profitiert. Ab sofort kassiert er rund 10 Mio. Euro pro Jahr, was doppelt so viel ist wie zuvor. Damit ist er zu den Spitzenverdienern in der Mannschaft aufgestiegen. Dortmund musste für die Vertragsverlängerung also tief in die Tasche greifen und auch grosse Zugeständnisse machen.

