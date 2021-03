Florian Neuhaus hat entschieden, wo er nächste Saison spielt

Der heftig umworbene Gladbach-Profi Florian Neuhaus hat offenbar entschieden, für welchen Verein er in der kommenden Saison aufläuft.

Der 24-Jährige plant noch keinen Wechsel und will auch in der kommenden Saison für die Fohlen spielen. So können zumindest die Worte von Neuhaus interpretiert werden, die er beim Aufenthalt bei der deutschen Nationalmannschaft tätigt. Mit den Spekulationen befasst sich der Mittelfeldspieler nicht allzu sehr: “Ich bekomme es selbst mit, dass viel geschrieben und spekuliert wird. Aber daran beteilige ich mich nicht. Das ist für mich auch kein großes Thema.”

Die Worte, die danach folgen, lassen sich als Zeichen für einen Gladbach-Verbleibt deuten. “Meine Zukunft sehe ich ehrlicherweise nicht so ungeklärt, wie gerade angesprochen.” Ein Transfer scheint demnach derzeit kein Thema zu sein.

Für den Spielgestalter sollen sich unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund interessieren. Neuhaus scheint für seine Entwicklung aber mindestens ein weiteres Jahr bei bei Gladbach, wo er einen Stammplatz auf sicher hat, aber zu bevorzugen. Sein Vertrag läuft bis 2024 und enthält eine Ausstiegsklausel.

psc 24 März, 2021 19:22