Gladbach tätigt 1. Winter-Neuzugang – aus der Premier League

Bundesligist Borussia Mönchengladbach verkündet seinen ersten Neuzugang in diesem Winter: Von Premier Ligist Tottenham wechselt der japanische Innenverteidiger Kota Takai zu den Fohlen.

Der 21-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis nach Gladbach. Takai reist direkt ins Trainingslager der Mannschaft ins türkische Belek und wird dort erstmals mit seinem neuen Team trainieren. «Kota ist ein grosser, physisch starker Innenverteidiger, der zudem eine gute Schnelligkeit besitzt. Er hat das Zeug dazu, uns zeitnah weiterzuhelfen», kommentiert Sportchef Rouven Schröder die Verpflichtung.

Takai wechselte erst im vergangenen Sommer aus seiner japanischen Heimat für knapp 6 Mio. Euro zu Tottenham. Dort kam er, auch wegen einer Fussverletzung, bislang allerdings zu keinen Premier League-Einsätzen.