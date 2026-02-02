SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wird Teamkollege von Dan Ndoye

Gladbach-Verteidiger Luca Netz schliesst sich Premier Ligist an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 21:26
Linksverteidiger Luca Netz verlässt Borussia Mönchengladbach und schliesst sich Nottingham Forest an.

Der 22-Jährige unterzeichnet beim Klub des Schweizer Nati-Stürmers Dan Ndoye einen Vertrag bis 2030. Die Ablöse beträgt 2,5 Mio. Euro. Netz wurde ursprünglich bei der Hertha ausgebildet. Im August 2021 schloss er sich Gladbach an und bestritt dort seither 124 Partien. Auf der Insel geht für Netz nun ein neues Abenteuer los.

In der aktuellen Saison kommt Netz bislang auf 17 Einsätze. In Nottingham sollen viele weiter hinzukommen.

