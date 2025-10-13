Gladbach hat den Virkus-Nachfolger gefunden

Borussia Mönchengladbach scheint die Nachfolge von Roland Virkus geregelt zu haben. Rouven Schröder steht vor der Unterschrift.

Der 49-Jährige ist derzeit noch als Geschäftsführer Sport bei Red Bull Salzburg tätig. Deshalb müssen die Fohlen eine Ablöse zahlen. Diesbezüglich steht laut "Kicker" und "Salzburger Nachrichten" eine Einigung nun unmittelbar bevor. Gladbach könnte laut "Sky" 700'000 Euro hinlegen. Schröder verfügt als Sportdirektor bereits über viel Erfahrung, war er in dieser Funktion doch bereits bei RB Leipzig, Schalke 04, Mainz 05 und Werder Bremen tätig.

Gladbach hat sich auch mit Marinko Jurendic befasst, der in der Vergangenheit beim FC Augsburg und zuvor beim FC Zürich arbeitete. Gespräche fanden statt (4-4-2.ch berichtete). Die Wahl fällt nun letztlich aber auf Schröder.

psc 13 Oktober, 2025 14:45