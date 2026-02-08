RB Leipzig treibt Gespräche über Rocco Reitz voran

RB Leipzig arbeitet intensiv an einer Verpflichtung von Rocco Reitz. Die Leipziger sind vor allem von der spielerischen Qualität des Mittelfeldspielers überzeugt und wollen Reitz unbedingt nach Leipzig locken.

Nach übereinstimmenden Informationen befindet sich der Bundesligist in einer fortgeschrittenen Phase der Gespräche über den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach. Reitz gilt in Leipzig als möglicher Nachfolger von Xaver Schlager, dessen Abschied erwartet wird.

Der zentrale Mittelfeldakteur verfügt bei der Borussia über eine Ausstiegsklausel. Wie der «kicker» berichtet, soll ein Wechsel im Sommer für eine Ablöse von rund 23 Millionen Euro möglich sein. Leipzig beschäftigt sich bereits konkret mit der sportlichen und wirtschaftlichen Umsetzung des Transfers.