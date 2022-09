Schlimmer Verdacht bei Florian Neuhaus

Mittelfeldspieler Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach droht ein langwieriger Ausfall.

Der Spielmacher musste beim 0:0 in Freiburg am Sonntagabend nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden. Die Befürchtung ist gross, dass er sich eine Verletzung am Kreuzband zugezogen hat. “Es geht ihm nicht so gut. Es sieht nach einer Kreuzbandverletzung aus, ohne das jetzt bestätigen zu können. Er hat ein fantastisches Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Wir hoffen noch, dass es vielleicht Glück im Unglück war. Wir hoffen, dass sich die Befürchtungen nicht bestätigen”, sagte Trainer Daniel Farke nach dem Spiel bei “DAZN”. Neuhaus stand in dieser Saison in jedem Spiel in der Startelf und war gesetzt. Nun wird er wohl erst einmal ausfallen. Wie lange müssen die anstehenden Untersuchungen zeigen.

psc 12 September, 2022 10:53