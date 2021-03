Franck Ribéry weckt das Interesse von 3 Bundesliga-Klubs

Franck Ribéry wird den AC Florenz nach dieser Saison wohl verlassen. Die Zukunft des 37-Jährigen ist noch völlig offen. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist aber möglich, zumal drei Vereine konkretes Interesse an einem Engagement zeigen sollen.

“Tuttomercatoweb” nennt Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und den SC Freiburg als Interessenten für Ribéry. Diese Vereine glauben, dass der langjährige Bayern-Profi weiterhelfen kann. Eine Ablöse wird nicht fällig, allerdings dürften die Gehaltsforderungen nicht ganz ohne sein.

Auch ein Verbleib in Italien ist möglich: Berlusconi-Klub AC Monza, der um den Aufstieg in die Serie A kämpft, richtet sein Augenmerk ebenfalls auf den Flügelstürmer. Und aus der Türkei klopft Galatasaray an.

Ribéry sagte zuletzt, dass er sich bis Saisonende voll auf seine Aufgabe bei der Fiorentina konzentrieren will. Danach folgt eine Entscheidung.

psc 25 März, 2021 17:25