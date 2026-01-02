SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Unterschrift erfolgt

Frankfurt entscheidet Rennen um begehrten Amaimouni-Echghouyab für sich

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 12:59
Frankfurt entscheidet Rennen um begehrten Amaimouni-Echghouyab für sich

Eintracht Frankfurt bestätigt den Transfer von Flügelstürmer Ayoube Amaimouni-Echghouyab.

Der 21-Jährige unterzeichnet beim Bundesligisten einen langfristigen Vertrag bis 2031. Am Angreifer, der bislang für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim in der 3. Liga aktiv war und dort in dieser Saison in 18 Partien neun Treffer erzielte, waren zahlreiche weitere Klubs dran. Die Eintracht hat das Rennen letztlich für sich entschieden.

Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung sagt: «Ayoube Amaimouni-Echghouyab passt mit seinem sportlichen Profil und seiner Entwicklungsfähigkeit sehr gut zu unserem Team. Mit seiner Dribbelstärke, Dynamik und Torgefahr erweitert er unsere Variabilität auf der offensiven Außenbahn. Seine rasante Entwicklung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aufgefallen. Uns ist bewusst, dass der Sprung über zwei Ligen eine gewisse Anlaufzeit erfordert, trauen Ayoube aber zu, sich schnell den neuen Anforderungen anzupassen – mit der Zeit und Unterstützung, die wir ihm geben werden.»

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kumashiro kommt

Eintracht Frankfurt verkündet den nächsten Überraschungstransfer
Gespräche laufen

Ein französischer Klub will Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda
Ebnoutalib hat unterschrieben

Eintracht Frankfurt schnappt sich besten Torschützen der 2. Bundesliga
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim
Mehr entdecken
Arnaud Kalimuendo

Frankfurt angelt sich 30 Mio. Euro-Stürmer aus der Premier League

2.01.2026 - 15:20
Unterschrift erfolgt

Frankfurt entscheidet Rennen um begehrten Amaimouni-Echghouyab für sich

2.01.2026 - 12:59
Kauã Santos zurück?

In Frankfurt steht schon wieder ein Torhüterwechsel an

30.12.2025 - 11:20
Ebnoutalib hat unterschrieben

Eintracht Frankfurt schnappt sich besten Torschützen der 2. Bundesliga

29.12.2025 - 19:04
Sofortige Verstärkung

Neuer Stürmer: Kalimuendo rückt in Frankfurt-Fokus

28.12.2025 - 11:33
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden

24.12.2025 - 12:35
Gespräche laufen

Ein französischer Klub will Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda

22.12.2025 - 16:39
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim

20.12.2025 - 18:24
Kumashiro kommt

Eintracht Frankfurt verkündet den nächsten Überraschungstransfer

19.12.2025 - 11:33
Als neuer Sportdirektor

Wolfsburg stellt den Schweizer Pirmin Schwegler vor und zahlt hohe Ablöse

10.12.2025 - 19:05