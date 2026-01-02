Frankfurt entscheidet Rennen um begehrten Amaimouni-Echghouyab für sich

Eintracht Frankfurt bestätigt den Transfer von Flügelstürmer Ayoube Amaimouni-Echghouyab.

Der 21-Jährige unterzeichnet beim Bundesligisten einen langfristigen Vertrag bis 2031. Am Angreifer, der bislang für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim in der 3. Liga aktiv war und dort in dieser Saison in 18 Partien neun Treffer erzielte, waren zahlreiche weitere Klubs dran. Die Eintracht hat das Rennen letztlich für sich entschieden.

Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung sagt: «Ayoube Amaimouni-Echghouyab passt mit seinem sportlichen Profil und seiner Entwicklungsfähigkeit sehr gut zu unserem Team. Mit seiner Dribbelstärke, Dynamik und Torgefahr erweitert er unsere Variabilität auf der offensiven Außenbahn. Seine rasante Entwicklung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aufgefallen. Uns ist bewusst, dass der Sprung über zwei Ligen eine gewisse Anlaufzeit erfordert, trauen Ayoube aber zu, sich schnell den neuen Anforderungen anzupassen – mit der Zeit und Unterstützung, die wir ihm geben werden.»