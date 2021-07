Eintracht Frankfurt scheitert mit 1. Angebot für Milan-Stürmer

Der 21-jährige Norweger figuriert offenbar schon seit längerem auf der Beobachtungsliste der Hessen. Nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano hat Eintracht bereits ein erstes Angebot in Höhe von 7 bis 8 Mio. Euro für den Youngster abgegeben. Milan fordert aber mindestens 12 Millionen. Ob sich die beiden Parteien einigen, ist offen. Hauge soll zumindest eines der Topziele der Eintracht sein.

Der Linksaussen stiess erst im vergangenen Oktober zu Milan und steht noch bis 2025 unter Vertrag. In 18 Serie A-Einsätzen sind ihm zwei Treffer geglückt.

Eintracht Frankfurt are still interested in signing Jens-Petter Hauge. AC Milan have turned down the opening bid around €7/8m as they want €12m to sell the Norwegian talent. 🇳🇴 #ACMilan

Eintracht are planning to try again as Hauge is one of their main targets. #Eintracht

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2021