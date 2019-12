Ajax schliesst vorerst Türe für Abgang von ten Hag

Ajax Amsterdam wird sich vorerst nicht von seinem Cheftrainer Erik ten Hag trennen. Der Niederländer ist ein möglicher Trainerkandidat beim FC Bayern.

Erik ten Hag wird wohl noch länger als angenommen bei Ajax Amsterdam bleiben (müssen). Der 49-Jährige wird von etlichen Top-Klubs umworben, darunter auch der FC Bayern, der ten Hag im kommenden Sommer als neuen Cheftrainer in Betracht ziehen könnte.

Das weiss auch Sportdirektor Marc Overmars, der gegenüber der niederländischen Tageszeitung “De Telegraaf” betont, dass er seinen Trainer noch länger bei Ajax halten möchte: “Ich kann mir vorstellen, dass ten Hag noch eine weitere Saison bleibt. Ich werde ihn mit Sicherheit nicht gehen lassen, obwohl ich weiss, dass einige wichtige europäische Klubs ihn auf dem Zettel haben. Die Tür bleibt vorerst geschlossen.”

Der Kontrakt des Niederländers, der zwischen 2013 und 2015 bereits Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern war, läuft bei Ajax noch bis 2022. Ob damit die Spekulationen um ein mögliches Engagement ab Sommer in München endgültig beendet sind? Noch offen, denn signalisiert ten Hag klar und deutlich, dass er weg möchte, dürfte ihm der niederländische Meister wohl kaum Steine in den Weg legen – jedoch wird in diesem Fall eine nicht gerade niedrige Ablöse gezahlt werden müssen.

adk 28 Dezember, 2019 11:36