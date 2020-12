Alphonso Davies schwört dem FC Bayern die Treue

Jungstar Alphonso Davies fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl und sieht seine Zukunft langfristig in München.

Dies stellt der zurzeit verletzte Kanadier im Gespräch mit “World Soccer” klar. Da sagt Davies: “Ich bin mit so vielen Träumen nach Europa gekommen und Bayern hat mir geholfen viele davon zu verwirklichen. Aber ich fange gerade erst an.”

Der vom Flügelstürmer zum Linksverteidiger umfunktionierte Youngster erlebte in der vergangenen Saison einen rasanten Aufstieg. Dieser wurde zwar in der aktuellen Spielzeit etwas gebremst, der 20-Jährige lässt sich jedoch auch von Rückschlägen nicht aus der Fassung bringen. Seine Pläne sind klar: “Ich möchte so lange wie möglich in Deutschland und bei Bayern bleiben.”

Ausgelernt hat Davies, der noch bis 2025 unter Vertrag steht, nach eigener Aussage noch nicht. Er attestiert sich selbst weiterhin Verbesserungspotential: “Der Wechsel vom linken Flügel zum linken Aussenverteidiger war nicht so schwierig, denn ich habe dort schon viele Male für die Nationalmannschaft und auch für die Vancouver Whitecaps gespielt. Die Bundesliga ist natürlich ein höheres Niveau und auch wenn ich mit meinen Leistungen zufrieden bin, möchte ich mehr über die Position erfahren.”

Nach seinem Bänderriss am Sprunggelenk konnte der Jungstar vor Wochenfrist wieder mit dem Lauftraining beginnen. Schon bald dürfte er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und sein Comeback geben.

psc 2 Dezember, 2020 10:14