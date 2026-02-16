SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 11:15
Die Bundesligisten FC Bayern und Borussia Dortmund und offenbar auch RB Leipzig kämpfen mit Topklubs aus der Premier League um die Unterschrift von Abwehrspieler Ruud Nijstad.

Der 18-Jährige schnürt seine Schuhe derzeit noch für seinen Stammklub Twente Enschede. Dort ist er im Profiteam inzwischen gesetzt. Wie «TEAMtalk» berichtet, weckt der Youngster grosse Begehrlichkeiten im Ausland. Neben den drei genannten Bundesligisten sind beispielsweise Manchester City und Chelsean ihm dran. Im Sommer wird sich Nijstad wohl einem anderen Verein anschliessen. Zuletzt bemühte sich der FC Barcelona sehr intensiv um den Abwehrspieler. Twente forderte für ihn bislang allerdings 10 Mio. Euro, was den Katalanen hinsichtlich eines Wintertransfers zu viel war.

Andere Vereine dürften diese Summe im Hinblick auf die kommende Spielzeit locker zahlen. Nijstad verfügt mit einer Körpergrösse von 1,93 Metern über Gardemasse. Er kann sehr gut mit dem Ball umgehen und ist auch in der Luft stark, was ihn für Topklubs äusserst attraktiv macht.

Sein aktueller Vertrag in Enschede läuft noch bis 2027. Seine Zeit in den Niederlanden dürfte im Sommer jedoch ablaufen.

